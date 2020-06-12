Построенные банкротящейся СК «Тагил» дома на ГГМ продолжают покрываться трещинами

Жительница дома № 77 на Черноисточинском шоссе Татьяна (имя изменено — прим.ред.) рассказала TagilCity.ru, что проживает в крайней квартире с торца, в помещении постоянно холодно, а в зимний период промерзают стены. Кроме того, существуют проблемы с системами отопления и водоснабжения.

Что-то с отоплением. Батареи промывали, но греют всё равно плохо. Ранее тоже на ГГМ жили, но этих проблем не было. Похоже, проблема при строительстве дома образовалась, поделилась Татьяна.

Собственница квартиры в доме № 69 на Черноисточинском шоссе проживает в квартире с самого начала после сдачи в эксплуатацию — с 2012 года. На свою квартиру девушка не жалуется, а вот про жилплощади на восьмом и девятом этажах сообщила, что даже в однокомнатной квартире зимой очень холодно.

Про трещины ничего сказать не могу, они мне не мешают, так как я живу в середине дома,отметила тагильчанка.

Жалобы на дома поступают уже несколько лет, периодически встречаются посты в соцсетях о проблемах строений. В частности, горожане пишут о трещинах, неполадках с системами отопления и водоснабжения, а также о различных мелких дефектах. Что может говорить о том, что проблема не в одном или двух домах, а комплексная. Спикер TagilCity.ru, технолог Владимир считает, что дома построены не совсем качественно.

Если есть трещины, значит, изделие не качественное, либо проект, либо монтаж. Это можно определить путём экспертизы, сказал Владимир.

Согласно официальному сайту ООО «Строительная компания «Тагил» — Трест 88, строительство домов за торговым центр «Кит» осуществлялось в период с 2008 года по 2014 год. Также, напомним, что в 2018 году жильцы дома № 2 на улице Смелянского жаловались на качество построенной годом ранее 16-этажки. После урагана квартиры последнего этажа затопило.

Сама СК «Тагил» была основана в 2004 году. Компания занималась строительством жилых комплексов «Чистые пруды», «Солнечная долина», «Октябрьский», а также многоэтажными домами на Гальянке и Вагонке в Нижнем Тагиле. В 2017 году убытки СК «Тагил» составили более 83 миллионов рублей. По данным ЕГРЮЛ, более 90% СК «Тагил» через ООО «Мирдад» принадлежит генеральному директору Василию Шахтарину. В августе 2019 года началась процедура банкротства компании. Елена Шполянская назначена конкурсным управляющим.

Позже, в феврале 2020 года, в отношении экс-руководителя СК «Тагил» Василия Шахтарина было возбуждено уголовное дело. Прокуратура выявила, что в течение 2018–2019 годов компания выплачивала зарплату восьми сотрудникам не своевременно и не в полном объеме. СК «Тагил» задолжала им выплаты на общую сумму 850 тысяч рублей. Прокуратура внесла предостережение руководству фирмы, а также передала материалы следователям.

TagilCity.ru не удалось связаться с ООО «СК «Тагил» и получить комментарий — по доступным номерам телефона никто не снял трубку.