Путин убежден в целесообразности поправок в Конституцию и поддержке их населением

РИА пишет, что Путин указал на то, что для многонационального российского народа характерен единый исторический код, нравственные устои, память предков, почитание родителей, семьи, уважение к человеку-труженику. Все вышеперечисленное — основа, определяющая характер и судьбу народа, развитие страны на длительную перспективу. Таким образом, вполне логично предложение о внесении этих базовых принципов в Конституцию России.