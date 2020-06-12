Путин убежден в целесообразности поправок в Конституцию и поддержке их населением
Сегодня, 17:44ОбществоФото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин считает, что значительное число россиян одобряют конституционные поправки, предложенные к закреплению.
РИА пишет, что Путин указал на то, что для многонационального российского народа характерен единый исторический код, нравственные устои, память предков, почитание родителей, семьи, уважение к человеку-труженику. Все вышеперечисленное — основа, определяющая характер и судьбу народа, развитие страны на длительную перспективу. Таким образом, вполне логично предложение о внесении этих базовых принципов в Конституцию России.
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