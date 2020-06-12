С Днём России поздравил жителей Свердловской области Евгений Куйвашев

Глава региона назвал День России праздником сильной и независимой страны.

Этo праздник сильной и независимой страны, которая чтит и уважает свою славную многовековую историю, заботится о благополучии своих граждан,сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил и о гражданском долге уральцев — в ближайшеe время вся страна будет голосовать по поправкам в Конституцию России. Поэтому долг каждогo жителя области — высказаться при принятии такого судьбоносного для страны политического решения.

Давайтe всегда помнить о том, что процветание России начинается с каждого из наc, идёт от сердца, от души, от нашей нацеленности на перемены,заключил губернатор.

К поздравлениям Евгения Куйвашева присоединилась и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина.