«Спартак» может усилиться нападающим «Флуминесе»

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Московский «Спартак» решил укрепить атакующую линию. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Esporte News Mundo.
По информации источника, столичный клуб проявляет интерес к нападающему «Флуминесе» Маркосу Пауло.
Отмечается, что бразильцы готовы рассмотреть вариант с продажей игрока, если за его уход предложат не менее 15 млн евро.
Также сообщается, что футболиста пытался приобрести московский ЦСКА. Клуб хотел выкупить 50% его контракта за семь млн евро, но получил отказ.
Добавим, что форвард выступает за первый состав с января 2019 года. За это время он сыграл 32 матча, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.
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