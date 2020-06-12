«Спартак» может усилиться нападающим «Флуминесе»

По информации источника, столичный клуб проявляет интерес к нападающему «Флуминесе» Маркосу Пауло.

Отмечается, что бразильцы готовы рассмотреть вариант с продажей игрока, если за его уход предложат не менее 15 млн евро.

Также сообщается, что футболиста пытался приобрести московский ЦСКА. Клуб хотел выкупить 50% его контракта за семь млн евро, но получил отказ.