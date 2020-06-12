«Страшно рожать в такой стране». Как тагильчанка пережила беременность в пандемию

Журналист TagilCity.ru: Как проходила ваша беременность?

Татьяна Важенина: Беременность проходила тяжело: отягощена резус-конфликтом, было и несколько других факторов риска.

В чем были осложнения?

Из-за резус-конфликта крови у ребенка развилась гемолитическая болезнь, потребовалось переливание крови, с этим мы за три недели после родов уже почти справились, но появилась другая проблема — от системы через пупочную вену в сосуде образовался тромб, теперь ребенка можно будет выписать только когда тромб рассосётся. Опасно тем, что тромб может оторваться.

Где и как вы наблюдались?

На учёте стояла в Перинатальном центре (в Нижнем Тагиле), а наблюдалась в НИИ ОММ (Уральский НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге — прим.ред.).

Какая обстановка в женской консультации?

Нормальная, масочный режим, нет очередей, это хорошо. Как обычно, только в масках.

Как проходила госпитализация? Когда?

В январе я госпитализировалась в НИИ ОММ, мне была оказана помощь и я была благополучно выписана. 27 апреля я была госпитализирована с угрозой прерывания после того, как понервничала из-за новости о перепрофилировании НИИ ОММ под коронавирусных больных. 13 мая должна была быть госпитализация в НИИ ОММ, там я должна была рожать, но его закрыли на карантин по коронавирусу, поэтому 15 мая госпитализация была в Екатеринбургском перинатальном центре № 10 (ЕПЦ № 10), там и родила 18 мая.

Какая была обстановка в больнице в связи с пандемией коронавируса?

Обстановка и климат внутри были благоприятными, сотрудники все были доброжелательными, ничего не напоминало о коронавирусе, только был усилен контроль за чистотой, просили носить маски и запрещено было посещение, а продукты в передачке должны были быть упакованы в контейнерах и в пакете, их обрабатывали сначала, потом приносили нам. Были запрещены посещения, палату покидать можно было, когда нужно было на процедуры или обследования, в туалет.

Были ли зараженные?

НИИ ОММ потом закрылся на карантин из-за того, что у сотрудника (в приёмном покое) подтвердился Covid-19.

Тестировали ли вас на коронавирус? Сколько раз?

Да, два раза. 12 мая, незадолго до родов, и 10 июня (была отправлена из отделения патологии новорожденных ЕПЦ с подозрением на вирусную инфекцию, хотя, у меня просто был лактостаз). Врач из-за лактостаза выписала меня домой без ребенка. Она сделала это из-за подозрения у меня инфекции, но мои жалобы на грудь не были приняты всерьёз. Вместо оказания мне помощи искали другие причины температуры, которая была несколько часов (менее суток). В таком случае, мне кажется, при моём обращении с жалобами на грудь, на лактостаз, должны были пригласить специалиста по грудному вскармливанию, и терапевт должен был меня осмотреть, как минимум. Но это не было сделано, вместо этого меня осмотрела гинеколог и определила, что у меня красное горло. Затем заведующая Химич О.А. отправила меня домой и дала указания обратиться к врачу по месту жительства. Домой я приехала в 7 вечера, терапевта вызывать уже было поздно, температуры у меня уже не было, поэтому скорую помощь я вызывать не стала, решила, что сделаю это утром. На следующий день Ольга Анатольевна грубо разговаривала со мной по телефону, угрожала, что сообщит, куда следует, что я не вызвала врача по месту жительства. Я сообщила ей, что позвонила в поликлинику утром и записалась в кабинет неотложной помощи. Потом я начала расспрашивать, как мне вернуться к ребёнку, она начала нервничать и бросать трубку. Мне, честно, не понятно такое отношение.

С какими еще трудностями столкнулись?

Трудно было найти подходящий для моего диагноза роддом, так как нужен был специализированный. Самая большая трудность была потом — доказать, что я не больна короновирусом, пришлось два раза это доказывать, первый раз перед родами, второй раз — чтоб вернуться к ребёнку в больницу. Причем анализ на коронавирус от меня требовали тоже невозможный — годностью не более 48 часов с момента сдачи на момент прибытия к ним, в ОПН ЕПЦ 10. А этот анализ только 19-го (через неделю) можно было сдать платно, и он готовится 2-3 дня. Я все лаборатории обзвонила — и в Екатеринбурге, и в Тагиле, готова была за любые деньги сдать срочно, лишь бы побыстрее вернуться. Ох, и нарыдалась я за это время от чувства безысходности. Но в одной лаборатории просто сжалились надо мной, когда я во второй раз позвонила, и взяли анализ без очереди. Это просто люди с доброй душой!

Если бы рожали в НИИ ОММ, то это было бы лучше?

Лучше, конечно. При планировании беременности мы надеялись только на помощь НИИ ОММ, только поэтому и решились на ещё одного ребёнка.

Был ли страх заразиться коронавирусом?

Наверно, в течение первых двух недель самоизоляции, потом этот страх прошёл. Стало страшнее от того, что происходит вокруг, как попираются права людей, как люди остаются без поддержки, что происходит с предпринимателями (я тоже ИП), что происходит с беременными, со мной. Это страшнее.

Обращались ли вы куда-то с жалобами?

Я обращалась, скорее за помощью. Через соцсети, в Инстаграме Евгения Куйвашева, в Министерство здравоохранения, на горячую линию обязательного медицинского страхования, к общественникам, к правозащитникам, уполномоченному по правам ребёнка, в горячую линию по коронавирусу, к эпидемиологи и т. д.

Кто в итоге откликнулся?

Откликнулся уполномоченный по правам ребёнка (в Свердловской области Игорь Мороков - прим. ред.), поддержал морально. Знаю точно, что он звонил в ЕПЦ, но сказал, чтобы вернуться, надо выполнить их требования. Но, хотя бы, после его слов я спокойна была, что они на попятную не пойдут. Люди простые откликались, советовали лаборатории, где побыстрее делается 2-3 дня. На горячей линии по коронавирусу подсказали, куда я ещё могу звонить. Знаю, что друзья из соцсетей тоже писали депутатам и общественникам с просьбами помочь мне. Все пытались помочь, и это поддерживало меня морально и придавало сил и веры, что всё получится. Но реальную помощь мне оказала незнакомая женщина, которая договорилась, чтобы у меня взяли анализ на Covid-19 в лаборатории без очереди и быстро сделали.

Как сейчас ваше самочувствие и самочувствие ребёнка?

Я перенесла столько стресса из-за этого коронавируса, все как с ума посходили — забрали у меня возможность рожать там, где я должна была по показаниям. Потом заставили доказывать, что я не больна коронавирусом. В роддоме медсестра не захотела показать мне дочь, так как я могу быть заразной. Но, слава Богу, потом меня перевели в палату к новорожденной, и я успокоилась. Потом, из-за лактостаза, у меня поднялась температура, и меня разлучают с ребенком, отправляют меня домой с подозрением на вирусную инфекцию. Чтобы вернуться к ребёнку в больницу, приходится доказывать опять, что я не больна коронавирусом. Так как думаете, каково моё состояние сейчас? Я зла на эту государственную систему и на всё, что происходит в последнее время в связи с этим коронавирусом, на местные приказы и постановления, на действия людей в этой системе, которые доходят до абсурда. А в остальном, я чувствую себя хорошо, я счастлива, что рядом со своей малышкой, в плане здоровья тоже — с лактостазом справилась сама.

Каково это быть беременной в период пандемии?

Это ужасно! Если бы знала, то отодвинула бы эту беременность на более благоприятное время (если оно когда-нибудь наступит, уже не верится в это). Когда планировали с мужем, всё было хорошо.

Чем отличаются роды в период пандемии от обычного периода? Есть ли разница?