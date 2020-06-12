Свердловские военные изъяли почти две сотни оружия в ходе спецопераций в 2020 году

Силами СОБР и ОМОН Уральского округа войск нацгвардии РФ проведено более пяти тысяч спецопераций, в ходе которых силовикам удалось изъять больше 25 единиц холодного оружия, девяти тысяч боеприпасов и 170 единиц огнестрельного оружия.

Военные предотвратили ущерб государству при недопущении нарушения пропускного режима на особых объектах региона на пять миллионов рублей.

Также не было допущено краж с охраняемых объектов.