Свердловские военные изъяли почти две сотни оружия в ходе спецопераций в 2020 году
Сегодня, 15:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На расширенном заседании военного совета в Екатеринбурге подвели итоги за первое полугодие 2020 года, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Силами СОБР и ОМОН Уральского округа войск нацгвардии РФ проведено более пяти тысяч спецопераций, в ходе которых силовикам удалось изъять больше 25 единиц холодного оружия, девяти тысяч боеприпасов и 170 единиц огнестрельного оружия.
Военные предотвратили ущерб государству при недопущении нарушения пропускного режима на особых объектах региона на пять миллионов рублей.
Также не было допущено краж с охраняемых объектов.
В ходе проверок в области незаконного оборота оружия у частных охранников и детективов было изъято две с половиной тысячи единиц оружия.
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