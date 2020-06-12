У екатеринбурженки появились «утиные глисты» после купания в Шарташе

Екатеринбурженка рассказала, что заходила в воду три раза по 15 минут.

1000 личинок утиных глистов прогрызли кожу. И это не просто розовые пятнышки, это волдыри, это перманентный зуд и желание содрать с себя кожу, написала она.

Жительница столицы Урала сделала вывод, что не стоило купаться на западном побережье Шарташа, не одобренном Роспотребнадзором для купания. Также она призвала не заходить в воду там, где живут утки, улитки и где есть водоросли.