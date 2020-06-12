У екатеринбурженки появились «утиные глисты» после купания в Шарташе
Сегодня, 18:40ОбществоФото: Ксения Генрих
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В Екатеринбурге у отдыхающих на озере Шарташ появились «утиные глисты» после купания. Об этом написала в Facebook местная жительница Ксения Генрих.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбурженка рассказала, что заходила в воду три раза по 15 минут.
1000 личинок утиных глистов прогрызли кожу. И это не просто розовые пятнышки, это волдыри, это перманентный зуд и желание содрать с себя кожу, написала она.
Жительница столицы Урала сделала вывод, что не стоило купаться на западном побережье Шарташа, не одобренном Роспотребнадзором для купания. Также она призвала не заходить в воду там, где живут утки, улитки и где есть водоросли.
Напомним, что в Свердловской области безопасными для купания призваны два водоема — озеро Щучье в Тавдинском ГО и восточная часть озера Шарташ.
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