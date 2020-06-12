В Екатеринбурге задержан адвокат по подозрению в получении страховки за фиктивные ДТП
Сегодня, 17:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге задержали адвоката Виктора Кольцова. Он подозревается в мошенничестве в сфере страхования. Об этом пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным издания, адвоката задержали сотрудники УФСБ, когда он находился в квартире своего отца. Кольцова подозревают в мошенничестве при оформлении фиктивных ДТП и получении страховых выплат. По словам источника, есть информация о восьми таких ДТП.
В пресс-службе УФСБ по Свердловской области отказались комментировать ситуацию с задержанием.
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