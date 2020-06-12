В выходные в Нижнем Тагиле похолодает до плюс пяти

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 12 июня, в Нижнем Тагиле будет переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днём – плюс 24 градуса, ночью столбик термометра остановится на отметке в +11. Ветер в течение дня будет менять направление – с южного на северный, возможны порывы до 18 метров в секунду.

В субботу, 13 июня, тагильчан ждет пасмурная погода – ветер будет преимущественно северного направления до 15 метров в секунду. Днём ожидается до плюс 15 градусов, ночью – до +9.

В воскресенье значительно похолодает – утром на градуснике будет всего плюс 5 градусов, днём воздух прогреется до +15. Ветер северо-западного направления до 15 метров в секунду.