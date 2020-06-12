Владислав Пинаев поздравил тагильчанку по имени Россия с днем рождения
Сегодня, 18:18ОбществоФото: департамент информационной политики Свердловской области/ Илья Колесов
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Мэр Нижнего Тагила поздравил с восемнадцатилетием жительницу города по имени Россия, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Нижний Тагил
Свой день рождения девушка отметила 10 июня – она родилась за два дня до Дня России. Выбрал необычное имя отец России. Когда его супруга была беременна, он прочитал книгу, где главная героиня носила это имя.
Мне это так понравилось. И я решил: пусть у нас будет две России. Одна – большая, необъятная мать. А вторая маленькая, близкая – дочка, рассказал отец девушки.
Дома тагильчанку называют Росей. По словам мамы юной России, девушка гордится своим именем, хотя и устала от повышенного внимания к себе.
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