Владислав Пинаев поздравил тагильчанку по имени Россия с днем рождения

Свой день рождения девушка отметила 10 июня – она родилась за два дня до Дня России. Выбрал необычное имя отец России. Когда его супруга была беременна, он прочитал книгу, где главная героиня носила это имя.

Мне это так понравилось. И я решил: пусть у нас будет две России. Одна – большая, необъятная мать. А вторая маленькая, близкая – дочка, рассказал отец девушки.