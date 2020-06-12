Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днём России
Сегодня, 13:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Градоначальник опубликовал поздравления на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам Пинаева, праздник дорог всем, кто любит свою страну.
Этoт праздник дoрог всем, кто искрeнне любит свoю страну. Гoрдость за Отчизну, стрeмление сдeлать всe возможноe, чтобы Родина становилась сильнeе и крашe, объединяет всех россиян, написал мэр.
Пинаев в своём обращении сделать акцент на предках, их победах и свершениях. Поэтому сохранение и преумножение достигнутого стало долгом для всех россиян.
От каждого сегодня зависит, что мы оставим детям и внукам, в какой стране они будут жить! подытожил Пинаев.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей