Вышли на плато. Что разрешили свердловчанам на этой неделе?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 15 июня. При этом, некоторые ограничения все же были сняты. Так, было разрешено работать магазинам с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.

Как известно, с 15 июня планируется начать смены в детских загородных лагерях Свердловской области. Планируется продлить их до середины сентября. Об этом на одном из брифингов заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Кроме того, он отметил, что смены будут длиться по две недели.

Загородные лагеря Свердловской области планируют работать до середины сентября

В больницы Екатеринбурга начались поставки нового российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса. Всего было поставлено 150 упаковок препарата. Евгений Куйвашев в Instagram написал, что стоимость одной упаковки препарата составляет 22 тысячи рублей.

Евгений Куйвашев озвучил стоимость препарата «Авифавир» для лечения коронавируса

В Свердловской области первый депутат заразился коронавирусом. Им оказался Дмитрий Ионин. Он рассказал, что заболевание протекает у него в легкой форме, а также, что он лечится на дому. Кроме того, подтвердился диагноз и у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он был госпитализирован.

Зараженный коронавирусом депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о своем состоянии

Заболевшие коронавирусом были выявлены в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. В связи с этим он был закрыт на санитарную обработку.

Дзержинский суд Нижнего Тагила закрыли на санобработку из-за коронавируса

Сотрудникам социальных учреждений, которые перешли на посменную работу, будут предоставлены дополнительные выплаты. На данный момент предполагается сделать выплаты на 190 миллионов рублей. Больше 88 миллионов рублей работникам уже было выплачено.

В Свердловской области работающие посменно соцслужащие получат 190 миллионов рублей

Пенсионный фонд России начал выдавать специальные выплаты гражданам, которые взяли под опеку оставшихся без помощи людей из-за пандемии коронавируса. Данная выплата будет ежемесячной.

А зарегистрированные в качестве самозанятых получили выплаты по пять тысяч рублей. В общей сложности деньги выдали порядка 11 тысячам человек.

11 тысяч самозанятых Свердловской области получили «антикризисные» выплаты

Губернатор Евгений Куйвашев выразил надежду, что в скором времени спортзалы смогут открыть свои двери для посетителей.

Пока закрыты спортзалы, занимаюсь каждый день дома. Надеюсь, скоро смогут открыться спортивные и фитнес-центры, кафe и рестораны, торговыe центры, написал в своем Instagram глава региона.

Чтобы возобновить работу фитнес-клубам Свердловской области необходимо выполнить требования Роспотребнадзора. В частности, закупить рециркуляторы.

Свердловские фитнес-клубы смогут начать работу после установки очистителей воздуха

При этом губернатор заявил, что 47% проверенных Роспотребнадзором объектов в регионе, работают с нарушением санитарных норм в условиях коронавируса.

Активнo в этом направлении работали специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые с конца января, когда вышлo соответствующее постановление главногo санитарногo врача РФ, проверили почти 4,8 тыс. объектов, выявив нарушения в более чем в 2,3 тысячи из них, написал Куйвашев.

Чтобы помочь бизнесу депутаты Законодательного Собрания предложили по некоторым видам деятельности уменьшить ставки налогов до 1%. Это касается тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, был принят закон, расширяющий полномочия губернатора. Теперь он может продлить ограничения на продажу алкоголя по вечерам и после снятия режима самоизоляции.

В Заксобрании Свердловской области предложили снизить ставки по налогам для бизнеса

Детские сады в регионе пока не планируют открывать. Продолжится работа только дежурных групп.

… даже при соблюдении всех санитарных правил, к сожалению, в детских садах периодически фиксируют случаи заражения. Думаю, вы понимаете, что вирус в группе садика может распространиться очень быстро. Среди всех заболевших коронавирусом в Свердловской области 15,5% — дети в возрасте до 18 лет. Поэтому мы очень аккуратно принимаем решения об открытии новых групп и пока не можем позволить работать садикам на полную мощность, написал глава региона на своей странице в Instagram.

В образовательных учреждениях Свердловской области вводится режим обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, для школ, детских садов и лагерей будут приобретены дезинфекторы. Кроме того, в учреждениях будут действовать правила соблюдения социальной дистанции.

В свердловских школах поставят тепловизоры и дезинфекторы для защиты от COVID-19

Заместитель губернатора региона Павел Креков заявил, что Свердловская область вышла на плато по коронавирусу. При этом постоянно увеличиваются объемы проводимых тестирований.

Павел Креков: Свердловская область вышла на плато по коронавирусу

Однако что же мы видим в статистике? Согласно данным оперативного штаба региона, коэффициент распространения инфекции составляет 1,17. Напомним, что для снятия ограничений, он должен быть равным единице.

В течение недели ситуация с заболевшими менялась ежедневно. Так, в субботу, 6 июня, число заболевших увеличилось на 249 человек, в воскресенье, 7 июня, было подтверждено еще меньше случаев — 240. В понедельник, 8 июня, число зараженных было немного выше — 249 человек, а во вторник, 9 июня, прибавилось еще 242 человека. Однако со среды, 10 июня, число заражений пошло вверх. Так было подтверждено 284 случая, а 11 и 12 июня количество выявленных случаев превысило три сотни — 312 и 320, соответственно.

Что касается смертности, то в течение трех дней с 6 по 8 июня, а также 10 июня, было зарегистрировано по два летальных случая. 9 июня, впервые за все время пандемии в регионе скончалось три пациента за сутки. Однако в последние два дня, 11 и 12 июня, не зарегистрировано ни одного летального случая.

Снимут ли ограничения после 15 июня, покажут выходные. Но, если смотреть на коэффициент распространения коронавируса, то он составляет 1,17. Этого недостаточно, чтобы начать снимать ограничительные меры. Кроме того, впереди — голосование за поправки в Конституцию. А это значит, что резкий выход из самоизоляции, по мнению экспертов, может привести к скачку заболеваемости и поставить референдум под угрозу.

«Куйвашев рискует». Грозит ли рост числа заболевших срывом голосования по Конституции

В России обстановка в течение недели сохраняется на прежнем уровне. Так, в течение суток регистрируется около девяти тысяч случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности заболевание подтверждено у 511 423 человек. При этом больше половины пациентов выздоровели. Их число достигло 269 370 человек. Скончались в общей сложности 6715 человек.