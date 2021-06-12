«Бегство молодежи» и ДТП с четырьмя погибшими. Итоги дня в Свердловской области

Общественник Никита Чапурин из Нижнего Тагила обвинил НТМК в том, что молодежь уезжает из города. Это связано с постоянными выбросами, которые не снижаются и влияют на здоровье горожан. По мнению общественника, сложности заработка и квартирный вопрос стоят не настолько остро, как вопрос здравоохранения и экологии. Однако Никита Чапурин не призывает к закрытию НТМК. Он считает, что «бегство молодежи» можно предотвратить, если завод будет работать в более безопасном режиме, чем на данный момент.