Общественник обвинил ЕВРАЗ НТМК в сбегающей из Тагила молодежи

Общественник обвинил ЕВРАЗ НТМК в сбегающей из Тагила молодежи
Общественник обвинил ЕВРАЗ НТМК в сбегающей из Тагила молодежи
Сегодня, 15:27ОбществоВера МаксименковаФото: TagilCity.ru
Тагильский общественник Никита Чапурин поднял вопрос об отъезде молодёжи из города. Он обвинил НТМК в постоянных выбросах, которые не снижаются и влияют на здоровье горожан.

На сегодняшний день основную причину переезда многих горожан Никита Чапурин видит в общем загрязнении атмосферы города.

Сегодня я могу ответить на этот вопрос чётко и коротко — молодёжь спасается бегством. Спасает себя и своих детей, заявляет Чапурин.

Общественник отмечает, что сложности заработка и квартирный вопрос в городе стоят не так остро, как вопрос здравоохранения и экологии.

Кто вчера почувствовал выбросы с Коксохима? Вечером, после 21.30. Я ощутил эту вонь, находясь за 1,5 км от предприятия. И это был не просто дискомфорт от неприятного запаха, это был весь комплекс симптомов от применения химоружия — слезоточивость, першение в горле, кашель, насморк и удушье. Спаслись тем, что зашли в помещение и закрыли все окна. Как учили на уроках ОБЖ, отмечает Никита Чапурин.

Общественник винит ЕВРАЗ НТМК в том, что «каждые выходные и очень часто по ночам травит горожан выбросами». Однако он не призывает к закрытию НТМК. Никита Чапурин обращает внимание на то, что завод может работать в более безопасном режиме, чем на данный момент. На это потребуются большие вложения, но только при таком раскладе, по его мнению, удастся сохранить здоровье жителям города и предотвратить «бегство молодёжи».

Молодёжь уезжает, чтоб вылечить аллергию, респираторные заболевания, чтоб спасти детей, не заболеть онкологией. Чтоб их дети жили и работали в городах с чистым воздухом и водой. А не в Тагиле!констатирует Чапурин.

Напомним, что с 4 по 11 июня в атмосфере Нижнего Тагила было зафиксировано превышение формальдегида и сероводорода. Основным источником подобных выбросов является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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