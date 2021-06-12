Прокурор запросил условный срок для свердловского депутата-стрелка Александра Коркина

Напомним, инцидент произошел осенью 2019 года. Восемь мужчин отправилась на рыбалку, где бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Теперь депутат ЗакСо Свердловской области Александр Коркин обвиняется в убийстве по неосторожности. В декабре 2020 года депутат пропустил очередное заседание суда. Его жена прислал справку о том, что он заболел COVID-19.