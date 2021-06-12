Работникам «НЛК» в Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате в размере 17 млн рублей

Напомним, что нерегулярные выплаты зарплат рабочим в «НЛК» случались и раньше. В марте 2021 года состоялась последняя выплата сотрудникам, а некоторые из них перестали получать зарплату еще в декабре 2020. В апреле 2021 года прокуратура Тагилстроевского района устроила проверку на заводе, которая выявила нарушение трудового законодательства. Налоговая служба добивается банкротства «НЛК» по причине долга в 83 млн рублей.