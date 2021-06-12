Работникам «НЛК» в Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате в размере 17 млн рублей

Работникам «НЛК» в Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате в размере 17 млн рублей
Работникам «НЛК» в Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате в размере 17 млн рублей
Сегодня, 11:00ОбществоФото: pixabay.com
Задолженность по зарплате работникам ООО «Нижнетагильской Литейной Компании» погашена в размере 17 млн рублей.  На 18 мая 2021 невыплаченными оказались ещё 11 млн рублей.

Запрос в прокуратуру Свердловской области по данному вопросу составил депутат Государственной Думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

Пришли ответы на мои обращения в прокуратуру Свердловской области по поводу невыплаты зарплат работникам ООО «Нижнетагильской Литейной Компании». Как следует из ответа, в 2021 году задолженность по зарплате перед работниками погашена в размере 17 млн рублей,заявляет Алексей Балыбердин.

Однако депутат отмечает, что оставшийся долг перед работниками ООО «НЛК» составляет ещё 11 млн.рублей. На данный момент вопрос о трудовых правах сотрудников «Нижнетагильской Литейной Компании» остаётся под надзором областной прокуратуры.

Напомним, что нерегулярные выплаты зарплат рабочим в «НЛК» случались и раньше. В марте 2021 года состоялась последняя выплата сотрудникам, а некоторые из них перестали получать зарплату еще в декабре 2020. В апреле 2021 года прокуратура Тагилстроевского района устроила проверку на заводе, которая выявила нарушение трудового законодательства. Налоговая служба добивается банкротства «НЛК» по причине долга в 83 млн рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
депутатзарплатазадолженностьработникиАлексей Балыбердин
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