Работникам «НЛК» в Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате в размере 17 млн рублей

Запрос в прокуратуру Свердловской области по данному вопросу составил депутат Государственной Думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.
Пришли ответы на мои обращения в прокуратуру Свердловской области по поводу невыплаты зарплат работникам ООО «Нижнетагильской Литейной Компании». Как следует из ответа, в 2021 году задолженность по зарплате перед работниками погашена в размере 17 млн рублей,заявляет Алексей Балыбердин.
Однако депутат отмечает, что оставшийся долг перед работниками ООО «НЛК» составляет ещё 11 млн.рублей. На данный момент вопрос о трудовых правах сотрудников «Нижнетагильской Литейной Компании» остаётся под надзором областной прокуратуры.
Напомним, что нерегулярные выплаты зарплат рабочим в «НЛК» случались и раньше. В марте 2021 года состоялась последняя выплата сотрудникам, а некоторые из них перестали получать зарплату еще в декабре 2020. В апреле 2021 года прокуратура Тагилстроевского района устроила проверку на заводе, которая выявила нарушение трудового законодательства. Налоговая служба добивается банкротства «НЛК» по причине долга в 83 млн рублей.