Шествие «Бессмертного полка» не состоится в традиционном формате в 2021 году

По словам сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, это связано с ограничениями, которые не были отменены. Также на данный момент возрастает пик заболеваемости.
Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия,подчеркнула Елена Цунаева.
Она отметила, что акция состоится в очной форме не раньше, чем в 2022 году, сообщает ТАСС.
Напомним, в 2021 году в онлайн-шествии Бессмертного полка приняли участие почти 5 миллионов человек. Отмечается, что 2,5 миллиона участников зарегистрировались в 2021 году.