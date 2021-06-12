Шествие «Бессмертного полка» не состоится в традиционном формате в 2021 году

Организаторы решили отменить проведение в традиционном формате акции «Бессмертный полк», которая была запланирована на 24 июня 2021 года — в годовщину Парада победителей 1945 года.

По словам сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, это связано с ограничениями, которые не были отменены. Также на данный момент возрастает пик заболеваемости. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия,подчеркнула Елена Цунаева. Она отметила, что акция состоится в очной форме не раньше, чем в 2022 году, сообщает ТАСС. Напомним, в 2021 году в онлайн-шествии Бессмертного полка приняли участие почти 5 миллионов человек. Отмечается, что 2,5 миллиона участников зарегистрировались в 2021 году.

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