Уже состоял на учете в ПДН: в Тагиле найден помочившийся на двери подросток

Уже состоял на учете в ПДН: в Тагиле найден помочившийся на двери подросток
Уже состоял на учете в ПДН: в Тагиле найден помочившийся на двери подросток
Сегодня, 15:55ОбществоАзиз КеримовФото: TagilCity.ru
Личность подростка, помочившегося на дверь общества инвалидов и участвовавшего в избиении прохожего, установили в Нижнем Тагиле. Им оказался 13-летний учащийся одной из вагонских школ.

Полицейским удалось опознать личность нарушителя с помощью записей камер видеонаблюдения. Мальчику 13 лет. Также стало известно, что правонарушитель с 2020 года состоит на учете в подразделении за совершение правонарушений, а его мама не раз привлекалась к уголовной ответственности за его неадекватные поступки.

Подросток состоит на учете у психиатра и нарколога, воспитывается в полноценной семье, где созданы все условия для его гармоничного развития. Профилактическая работы с подростком продолжается, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, несколько подростков помочились на здание общества инвалидов и напали на случайного прохожего в Нижнем Тагиле. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения.

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