В РФ запущен двухдневный марафон «Наука рядом» в честь Дня России

В РФ сегодня, 11 июня, начался двухдневный общенациональный марафон «Наука рядом». Его организация приурочена ко Дню России и он пройдет в рамках Года науки и технологий. В акции примут участие 150 молодых ученых из 56 российских регионов.

Ученые прочитают лекции и презентуют свои проекты для участников школ. В числе слушателей также будут участники проекта «Большая перемена». Они совершат визит в самые крупные в стране научно-исследовательские центры (НИЦ), в том числе Курчатовский институт, МГУ им. М. В. Ломоносова и другие, пишет inkazan.ru. В рамках марафона школьники смогут осмотреть площадку российского адронного коллайдера NICA, реакторную установку по наработке изотопной продукции для ядерной медицины и ознакомиться с технологиями, по которым производят ракетоносители «Протон-М». В городах-участниках марафона «Наука рядом» будут размещены билборды с изображениями молодых ученых и их проектов. Акция преследует целью ознакомление широкой общественности с представителями науки, разработки которых уже получили признание и в РФ, и за границей, невзирая на их молодые годы. Напомним, 2021 год в РФ стал Годом науки и технологий, а его оператором выступает АНО «Национальные приоритеты». На марафоне пройдут выступления известных ученых, будут открыты образовательные площадки и проведены научные соревнования. Уже в марте в Объединенном институте ядерных исследований был запущен Байкальский глубоководный нейтринный телескоп. Также поддержку молодым одаренным ученым обеспечат посредством грантов нацпроекта «Наука и университеты». Ожидается, что как можно больше представителей молодого поколения пойдет в науку и будут сформированы условия для их проектной деятельности. Кроме этого, модернизируют приборную базу ныне работающих институтов науки и возведут новые НИЦ, в которых появятся инновационные лаборатории. Молодые ученые будут осуществлять руководство ими. «Символично, что акция «Наука рядом» проходит в День России - 12 июня. Наши граждане должны знать и видеть, что ученые, в том числе молодые, ведут работу по всей стране. Без науки невозможно совершить прорыв ни по одному значимому направлению - медицине, освоению пространств, безопасности, создании революционно новых материалов, повышении эффективности производства, цифровизации и многих других.Именно наука и научные знания лежат в основе экономического роста и социального преобразования России», - отметил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко. АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание» и АНО «Большая перемена» вошли в число организаторов мероприятия. Акция «Наука рядом» также стала возможной при поддержке координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

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