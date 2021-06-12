В тагильском цирке зрители с детьми исполнили гимн в честь Дня России

В тагильском цирке зрители с детьми исполнили гимн в честь Дня России
В тагильском цирке зрители с детьми исполнили гимн в честь Дня России
Сегодня, 17:40ОбществоФото: TagilCity.ru
После представления «Тайны пиратов», которое состоялось 12 июня в цирке Нижнего Тагила, всех посетителей попросили исполнить гимн страны. Это приурочено к главному государственному празднику РФ.

Во время антракта посетителям выдали листы, на которых был напечатан гимн России, а юные тагильчане также получили флажки. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали очевидцы. После этого организаторы попросили по завершении представления всем вместе спеть гимн. В момент исполнения сцена, в центре которой стояла большая фигура медведя, была подсвечена цветами государственного флага.

По словам одной из очевидцев происходящего Юлии, к инициативе люди отнеслись по-разному. В основном, во время исполнения гимна зал покинули зрители с маленькими детьми.

Кто-то с удовольствием пел, кто-то смеялся и снимал видео. У меня лично негатива не вызвало, но показалось это каким-то не очень уместным на цирковом представлении,подчеркнула Юлия.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, ранее цирк Нижнего Тагила уже вызывал неоднозначные эмоции, когда 9 мая 2019 года артисты провезли по центральной площади города повозку с клеткой, в которой находился переодетый в нацистскую форму артист и две собаки. Новость о постановке на параде в Нижнем Тагиле разлетелась по федеральным СМИ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
День Россиинижнетагильский циркциркгимнНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы