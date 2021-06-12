В тагильском цирке зрители с детьми исполнили гимн в честь Дня России

Во время антракта посетителям выдали листы, на которых был напечатан гимн России, а юные тагильчане также получили флажки. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали очевидцы. После этого организаторы попросили по завершении представления всем вместе спеть гимн. В момент исполнения сцена, в центре которой стояла большая фигура медведя, была подсвечена цветами государственного флага.