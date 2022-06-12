На «Госуслугах» появились облегчающие молодым родителям жизнь супер-сервисы

На «Госуслугах» появились облегчающие молодым родителям жизнь супер-сервисы
На «Госуслугах» появились облегчающие молодым родителям жизнь супер-сервисы
Сегодня, 11:21ОбществоФото: 1МI

«Госуслуги» облегчат жизнь молодым родителям

Цифровая платформа избавит родителей новорожденных малышей от походов по госучреждениям и очередей.

Новые возможности на «Госуслугах» для молодых родителей стартовали уже в июне 2022 года, передает пресс-служба Минцифры России. В рамках суперсервиса «Рождение ребенка» на «Госуслугах» теперь можно оформить рождение малыша без предоставления бумажных документов в ведомства.

В июле разработчики платформы обещают внедрить функцию подачи одного заявления вместо трех — назначения пособий при рождении (усыновлении) и на детей из многодетной семьи и получение такого статуса. Данная услуга будет возможна для родителей новорожденных малышей. Электронный сервис сам определит, что из этого подходит для каждой конкретной семьи, и направит электронное заявление по адресу.

В октябре 2022 года на «Госуслугах» можно будет оформить цифровой полис ОМС, а уже в конце года — регистрацию по месту жительства без обращения в МВД. Все электронные документы поступят в личный кабинет обратившегося родителя.

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