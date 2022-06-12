На «Госуслугах» появились облегчающие молодым родителям жизнь супер-сервисы

В июле разработчики платформы обещают внедрить функцию подачи одного заявления вместо трех — назначения пособий при рождении (усыновлении) и на детей из многодетной семьи и получение такого статуса. Данная услуга будет возможна для родителей новорожденных малышей. Электронный сервис сам определит, что из этого подходит для каждой конкретной семьи, и направит электронное заявление по адресу.