Свои первые паспорта уральцы получили из рук губернатора Куйвашева в День России

Евгений Куйвашев в День России вручил первые паспорта юным свердловчанам

Получить паспорт из рук губернатора посчастливилось спортсмену из Нижнетагильской школы № 4 и 14-летней Елизавете Проскуряковой из многодетной семьи. Девушка играет в квартете вместе со своими братьями и сестрами, побеждает на различных конкурсах и учится в Уральской специальной музыкальной школе.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в воскресенье, 12 июня, в торжественной обстановке вручил первые паспорта юным свердловчанам. Губернатор отметил, что в этот двойной праздник ребята получают свой первый государственный документ, сообщает департамент информполитики. Стать гражданином страны — не только высокая честь, но и большая ответственность. Ответственность перед своими родителями, перед старшим поколением, перед краем, где вы живете, перед всей Россией. Уверен, вы будете достойными такого высокого звания, отметил Евгений Куйвашев. Глава региона признался, что рад вручить первые паспорта выдающимся представителям уральской молодежи. Губернатор подчеркнул, что все присутствовавшие на вручении ребята уже добились результатов каждый в своем деле — кто-то побеждает на конкурсах среди юных музыкальных дарований, другие — в спортивных состязаниях, третьи отличились в общественной деятельности. Фото: ДИП Свердловской области Вы живете яркой, насыщенной жизнью, умеете ставить перед собой цели и достигать их. И эта зрелость, несомненно, пригодится вам на дальнейшем пути. От вас и ваших усилий зависит будущее нашей страны, сказал слова напутствия Евгений Куйвашев. Среди особо отличившихся юных свердловчан — ученик школы № 4, призер первенства Нижнего Тагила по баскетболу среди юношей 2008 года рождения Дмитрий Арзаев. Отдельно глава региона выделил Елизавету Проскурякову из многодетной семьи. Девушка вместе со своими родными неоднократно становилась призером и победителем многих конкурсов, в том числе, федерального уровня. Всего в семье шестеро детей, четверо из которых создали квартет домр. Всего в День России 12 июня паспорта получат 110 уральцев, которым исполнилось 14 лет. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем России

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