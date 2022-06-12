В ТОП самых гостеприимных городов России попал Екатеринбург

В ТОП самых гостеприимных городов России попал Екатеринбург
В ТОП самых гостеприимных городов России попал Екатеринбург
Сегодня, 16:51ОбществоКсения ПлесовскихФото: 1МI
Столица Среднего Урала стала вторым городом в рейтинге гостеприимства. Больше половины екатеринбуржцев рады гостям в своем муниципалитете.

Список самых гостеприимных городов возглавил Волгоград, где 60% опрошенных высказались положительно по поводу приезда большего числа гостей к ним в муниципалитет. Второе место поделили с 59% Екатеринбург и Красноярск. Самара «взяла бронзу» в рейтинге гостеприимства с 58%.

Результаты опроса показали, что только 38% жителей Краснодара ждут еще больше гостей у себя в городе. Обе столицы также оказались не самыми гостеприимными — Москва набрала только 37%, а Санкт-Петербург — 46%.

Опрос проводил сервис SuperJob.

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