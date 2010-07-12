Адвокат семьи Артема Борисова хочет добиться компенсации от государства

ЧП произошло в середине марта. Адвокат жены погибшего Игорь Устинов, считает, что в данной ситуации государство должно выплатить семье компенсацию. Он уже подготовил обращение президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину. В документе адвокат предлагает без суда выплатить семье Борисовых компенсацию морального вреда. А также ставит вопрос о том, будут ли на дочь погибшего распространяться льготы для детей погибших военнослужащих, в частности льготы при поступлении в вузы и повышенная стипендия. Как отметил Игорь Устинов, если это обращение руководители страны оставят без ответа, аналогичные письма будут разосланы лидерам иностранных государств.