Бензин на российских заправках подорожает на 8 процентов
12 июля 2010, 17:30ОбществоОльга
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До конца лета розничные цены на бензин в России могут увеличиться на 5-8 процентов.
Такое подорожание прогнозирует информационно-аналитический центр "Кортес", пишет газета "РБК Daily". При этом только за одну текущую неделю рост стоимости топлива может составить один процент. Согласно данным "Кортес", по состоянию на 9 июля средние розничные цены на топливо в России составили: АИ-80 – 19 рублей 54 копейки за литр, АИ-92 – 22 рубля 64 копейки, АИ-95 – 24 рубля 44 копейки, дизтопливо – 19 рублей 4 копейки за литр.
При этом не исключается, что подорожание бензина может сдержать Федеральная антимонопольная служба, которая неоднократно накладывала штрафы на российские нефтяные компании за искусственное завышение цен на топливо.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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