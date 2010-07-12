Бензин на российских заправках подорожает на 8 процентов

Такое подорожание прогнозирует информационно-аналитический центр "Кортес", пишет газета "РБК Daily". При этом только за одну текущую неделю рост стоимости топлива может составить один процент. Согласно данным "Кортес", по состоянию на 9 июля средние розничные цены на топливо в России составили: АИ-80 – 19 рублей 54 копейки за литр, АИ-92 – 22 рубля 64 копейки, АИ-95 – 24 рубля 44 копейки, дизтопливо – 19 рублей 4 копейки за литр.