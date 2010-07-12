Более миллиона рублей выплатили авторам рацпредложений на НТМК
12 июля 2010, 18:16ОбществоОльга
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В 2010 году «Евраз» планирует внедрить на НТМК около двухсот мероприятий по программе операционных улучшений.
Как сообщает департамент по связям со СМИ «Евраза», сейчас в цехе проката широкополочных балок ведутся работы по изменению геометрии прокатных валков блюминга 1500. Это позволит снизить затраты на приобретение оборудования и сэкономит более 6 миллионов рублей. Всего же за пять месяцев экономический эффект от внедрения операционных улучшений составил 16 миллионов. Более 1 миллиона рублей выплачено в качестве вознаграждения авторам идей. Любой работник может подать предложение. Если идею признают полезной – ее доработают и внедрят в производство, а новаторов вознаградят в зависимости от полученного эффекта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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