Более миллиона рублей выплатили авторам рацпредложений на НТМК

Как сообщает департамент по связям со СМИ «Евраза», сейчас в цехе проката широкополочных балок ведутся работы по изменению геометрии прокатных валков блюминга 1500. Это позволит снизить затраты на приобретение оборудования и сэкономит более 6 миллионов рублей. Всего же за пять месяцев экономический эффект от внедрения операционных улучшений составил 16 миллионов. Более 1 миллиона рублей выплачено в качестве вознаграждения авторам идей. Любой работник может подать предложение. Если идею признают полезной – ее доработают и внедрят в производство, а новаторов вознаградят в зависимости от полученного эффекта.