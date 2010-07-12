Евгений Шишкин из г. Нижний Тагил – «Заслуженный машиностроитель России»
12 июля 2010, 18:08ОбществоОльга
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Почетного звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" удостоен Евгений Шишкин, начальник отдела федерального казенного предприятия "Нижнетагильский институт испытания металлов".
Государственные награды и удостоверения о присвоении почетных званий жителям УрФО вручил сегодня уральский полпред президента Николай Винниченко.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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