Химический Парк «Тагил» представят итальянским бизнесменам
12 июля 2010, 18:26ОбществоОльга
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Проект «Химический Парк "Тагил"» представят российским и зарубежным инвесторам во время дискуссии «Строительство инновационного города» и на итало-российской секции «Технологическое и инновационное сотрудничество Италии и России».
Обе площадки будут работать в рамках Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром-2010», которые открываются 15 июля в Екатеринбурге. Приоритетным направлением для ОАО «Уралхимпласт» является технологическое партнерство и освоение выпуска новых высокодоходных и востребованных на российском и зарубежном рынках химических продуктов, т.е. инновационная стратегия развития. В частности, переговоры ведутся с рядом компаний Германии, Японии, Нидерландов, Австрии, США и Индии, а также с торговыми представительствами и экономическими отделами посольств, международными промышленными объединениями и ассоциациями.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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