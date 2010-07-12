Химический Парк «Тагил» представят итальянским бизнесменам

Обе площадки будут работать в рамках Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром-2010», которые открываются 15 июля в Екатеринбурге. Приоритетным направлением для ОАО «Уралхимпласт» является технологическое партнерство и освоение выпуска новых высокодоходных и востребованных на российском и зарубежном рынках химических продуктов, т.е. инновационная стратегия развития. В частности, переговоры ведутся с рядом компаний Германии, Японии, Нидерландов, Австрии, США и Индии, а также с торговыми представительствами и экономическими отделами посольств, международными промышленными объединениями и ассоциациями.