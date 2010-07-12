Ищут нового главу Серебрянки. Объявлен конкурс

Прежний глава Сергей Козин перешел на другую работу. Кандидаты должны иметь высшее образование, не менее четырех лет стажа муниципальной или госслужбы. Необходимы навыки принятия управленческих решений, подготовки и экспертизы проектов правовых актов. Подробная информация - на официальном сайте города www.ntagil.org. Документы от кандидатов принимаются до 9 августа.