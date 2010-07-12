Ищут нового главу Серебрянки. Объявлен конкурс
12 июля 2010, 18:02ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на замещение вакантной должности главы Серебрянской территориальной администрации.
Прежний глава Сергей Козин перешел на другую работу. Кандидаты должны иметь высшее образование, не менее четырех лет стажа муниципальной или госслужбы. Необходимы навыки принятия управленческих решений, подготовки и экспертизы проектов правовых актов. Подробная информация - на официальном сайте города www.ntagil.org. Документы от кандидатов принимаются до 9 августа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей