На полигоне «Старатель» г. Нижний Тагил состоялась генеральная репетиция
12 июля 2010, 18:33ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На полигоне «Старатель» сегодня состоялась генеральная репетиция демонстрационных пробегов техники.
Она проходила в закрытом режиме, чтобы сохранить интригу. Практически все крупногабаритные экспонаты выставки «Оборона и Защита-2010» уже завезены. Большинство стендов в павильонах оформлены. Выставка открывается 14-го июля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей