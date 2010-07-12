На Урале пройдет международный турнир по борьбе с терроризмом
12 июля 2010, 17:50ОбществоОльга
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Международный турнир на Кубок Организации Договора о коллективной безопасности "Спецназ мира против террора и наркоугрозы" впервые открылся сегодня на Урале.
"В турнире примут участие представители силовых структур стран ОДКБ - это Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Армения, Киргизия, Азербайджан. Среди участников будут и женские команды", - рассказал АПИ министр спорта и туризма Свердловской области Леонид Рапопорт, отметив, что в программу включена демонстрация навыков противодействия террористам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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