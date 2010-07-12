На Урале пройдет международный турнир по борьбе с терроризмом

"В турнире примут участие представители силовых структур стран ОДКБ - это Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Армения, Киргизия, Азербайджан. Среди участников будут и женские команды", - рассказал АПИ министр спорта и туризма Свердловской области Леонид Рапопорт, отметив, что в программу включена демонстрация навыков противодействия террористам.