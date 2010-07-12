Надежда Мартиросова уходит с должности директора телеканала Тагил ТВ г. Нижний Тагил

Прокуратура завершила проверку по факту коллективного обращения сотрудников Тагил ТВ. Месяц назад работники телекомпании пожаловались прокурору Ленинского района на невыплату заработной платы. Выяснилось, что в период с марта по июнь на Тагил-ТВ действительно накопилась задолженность по зарплате на сумму 467 тысяч рублей. Зарплату коллективу выплачивали частями и не в срок. Также некоторым рассчитавшимся сотрудникам не выплатили расчет.

За время проверки часть задолженности была погашена, рассказала нам старший помощник прокурора Ленинского района Ольга Свинина. И теперь сумма долга по зарплате составляет 146 тысяч рублей. Прокуратурой направлены в суд исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, а также о выплате денежных компенсации сотрудникам. По факту нарушения трудового законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. А директору МАУ «Тагил-ТВ» Надежде Мартиросовой вынесено предостережение о недопустимости задержки заработной платы на срок более двух месяцев. В противном случае может быть возбуждено уголовное дело, отметила Ольга Свинина.

По словам самой Надежды Мартиросовой, долги по заработной плате прокуратура предписала погасить до 23-го июля. И сейчас руководство телекомпании над этим работает. Между тем, 23-е июля - последний день работы Надежды Мартиросовой в должности директора телекомпании. И пока не известно, кто придёт на её место. По словам Надежды Мартиросовой, она решила уйти по состоянию здоровья и уедет на лечение в другой город.