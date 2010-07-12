Надежность электроснабжения г. Нижний Тагил повысится
12 июля 2010, 17:55ОбществоОльга
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МЭС Урала приступили к ремонту воздушных выключателей на подстанциях 500 киловольт Южная и Тагил в Свердловской области и Калино в Пермском крае.
Как сообщает портал ЭнерджиЛэнд, подстанции Южная и Тагил являются узловыми подстанциями Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Подстанция Калино снабжает электроэнергией города Чусовой и Лысьву. От стабильной работы подстанций зависит надежность энергоснабжения Нижнетагильского металлургического комбината и Уралвагонзавода, а также более 100 крупных промышленных предприятий в Челябинской области. В результате ремонта повысится надежность электроснабжения потребителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Чусового и Лысьвы. Стоимость работ составляет 5 миллионов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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