Надежность электроснабжения г. Нижний Тагил повысится

Как сообщает портал ЭнерджиЛэнд, подстанции Южная и Тагил являются узловыми подстанциями Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Подстанция Калино снабжает электроэнергией города Чусовой и Лысьву. От стабильной работы подстанций зависит надежность энергоснабжения Нижнетагильского металлургического комбината и Уралвагонзавода, а также более 100 крупных промышленных предприятий в Челябинской области. В результате ремонта повысится надежность электроснабжения потребителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Чусового и Лысьвы. Стоимость работ составляет 5 миллионов рублей.