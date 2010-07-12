Правительство заставило госпредприятия делиться прибылью

Как пишут "Ведомости", такое предложение сделало министерство финансов, а кабинет министров его одобрил. Взятие со ФГУПов 25 процентов прибыли должно было происходить и раньше, но, по словам представителя Минэкономразвития, с них "брали немного, жалели". Сейчас же бюджет России стал дефицитным, и потребность в дополнительных доходах выросла.

Тем не менее значительных поступлений от госпредприятий в бюджет ждать не стоит. В этом году доходы от них вырастут с 6,3 до 10,2 миллиарда рублей. Затем они вновь начнут сокращаться. Это связано с тем, что ФГУПы постепенно акционируются. Основными плательщиками в бюджет среди ФГУПов являются Почта России, Гознак, Росморпорт и радиочастотные центры федеральных округов.