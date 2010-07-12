Проекты юных изобретателей из г. Нижний Тагил будут представлены на выставке "ИННОПРОМ-2010".

Это проект Михаила Блохина «По демидовским плотинам от Тагила до Усть-Утки», проект Андрея Агапова по созданию схемы автоматического регулирования потребления электроэнергии с помощью таймера и проект «Сверхлегкий летательный аппарат «Вектор-3» Александра Смолина.

Юные тагильские изобретатели Михаил Блохин и Андрей Агапов вошли в число призеров 10-й Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2010», которая проходила с 29 июня по 2 июля в Москве. На ней участниками из 61 региона России и 30 стран мира были представлены свыше 900 проектов в различных областях науки и техники, сообщает ntagil.org.