Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Проекты юных изобретателей из г. Нижний Тагил будут представлены на выставке "ИННОПРОМ-2010".
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Проекты юных изобретателей из г. Нижний Тагил будут представлены на выставке "ИННОПРОМ-2010".

12 июля 2010, 14:07ОбществоОльга
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?