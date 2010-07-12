Трехметровый крокодил разгуливал по улицам города
12 июля 2010, 17:20ОбществоОльга
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Полицейские Франкфурта поймали необычного беглеца.
В поле зрения стражей порядка попал трехметровый крокодил по кличке Али, который преспокойно разгуливал по городским улицам, улизнув от хозяев. Гигантскую рептилию, лежащую на тротуаре на одной из улиц в деловом квартале города, случайно заметил проезжавший мимо автомобилист. Перепуганный немец вызвал полицию, которая немедленно изловила опасного хищника.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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