Уровень воды опустился до рекордного минимума
12 июля 2010, 17:41ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным свердловского Гидрометцентра, в апреле, мае и июне на юго-западе региона выпало всего 20-40% месячной нормы осадков.
Дефицит дождей наблюдался и на севере Среднего Урала. В результате уровень воды в большинстве рек сейчас ниже обычного на 30 сантиметров, а где-то - и более чем на метр.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей