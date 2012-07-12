А вы смогли бы нарисовать флаг своей семьи, опираясь на значение фамилии? Тагильские ребята справились с таким заданием легко и с удовольствием (ФОТО)
12 июля 2012, 16:20Общество
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Ребята «Станции юных техников» приняли участие в мероприятии «Фамилия - флаг семьи», где задумались о смыслах, вкладываемых в фамилии, о значении семьи и функциях фамилии в целом. Помогли ребятам в этом нелегком вопросе сотрудники Общего читального зала Центральной городской библиотеки.
Для многих стало открытием, что фамилия содержит особые значения, заложенныееще предками, узнали самые древние славянские фамилии, попытались разобрать всути своих. После оживленной дискуссии дети нарисовали флаги своих семей,образно изображавшие их фамилии. К тому же ребятам рассказали, от каких словпроизошло главное слово, объединяющее всю семью. Рисовали дети увлеченно, ещебы, флаг - дело нешуточное.
Фото с сайта tagillib.ru
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