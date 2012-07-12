Екатеринбург стал частью мировой порноиндустрии

Интервью с Грантом, в фильмографии которого значатся такие ленты, как «Мы — шлюхи», «Психопорно» и «Липкий», публикует портал BigCityBuzz. Грант рассказывает, что в Екатеринбург его привела не экономическая мощь и не культурные заслуги города, а предложение знакомого. Более того, до этого приглашения Грант вообще не знал о существовании Екатеринбурга как такового.

Однако можно предположить, что после визита режиссера с малоизвестностью Екатеринбурга в мире порно будет покончено. Дело в том, что Грант снял здесь даже не фильм, а целый порносериал. Всего в Екатеринбурге было снято пять серий по полтора часа. Известно, что в кастинге и съемках приняло участие десять девушек. Подробности сюжета Грант раскрывать не стал, заявив лишь, что это будет пародия о путешествиях англичанина за границей под названием «F*king Idiot Abroad».

Режиссер посетовал на то, что отсутствие в городе и в России в целом развитой порноиндустрии очень осложняет подобного рода съемки. Впрочем, он уверен, что через 10–20 лет ситуация в этой сфере непременно исправится (то есть, при определенных усилиях еще можно успеть как раз к ЭКСПО-2020).

Впрочем, судя по всему, в Екатеринбурге Гранту пришлось столкнуться и с некоторыми трудностями. Во всяком случае, после возвращения на родину он написал: «Только что вернулся со съемок «F*king Idiot Abroad» для Television X — снимали в Екатеринбурге, Свердловская область, на западной границе Сибирской равнины. Это было холодно, смело и, если честно, немного безумно — снимать порно там, где его не снимали раньше».