«Если запретить продавать спиртное и сигареты в магазинах, никакого социального взрыва не будет!» - представители общества трезвости на Урале

Чтобыработа в этом направлении пошла в гору предлагается создать общества трезвостив Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе, в Екатеринбурге на Визе и в Первоуральскена Новотрубном. Игорь Холманских идею поддержал и одобрил. Так что, по всейвероятности, скоро в городе появится соответствующая организация.