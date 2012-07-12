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«Если запретить продавать спиртное и сигареты в магазинах, никакого социального взрыва не будет!» - представители общества трезвости на Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Если запретить продавать спиртное и сигареты в магазинах, никакого социального взрыва не будет!» - представители общества трезвости на Урале

12 июля 2012, 11:20ОбществоЕвгения
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