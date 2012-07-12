«Если запретить продавать спиртное и сигареты в магазинах, никакого социального взрыва не будет!» - представители общества трезвости на Урале
12 июля 2012, 11:20ОбществоЕвгения
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Общественники жаждут крайних мер в борьбе с алкоголем. На днях они обратились к полпреду УрФО Игорю Холманских с предложением запретить продажу алкоголя и табачной продукции в городских магазинах, притом вообще.
Чтобыработа в этом направлении пошла в гору предлагается создать общества трезвостив Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе, в Екатеринбурге на Визе и в Первоуральскена Новотрубном. Игорь Холманских идею поддержал и одобрил. Так что, по всейвероятности, скоро в городе появится соответствующая организация.
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