ФПСО предупреждает: аномальная жара — повод сократить время рабочего дня

По словам главного технического инспектора труда ФПСО Рэстама Бикметова, требования по микроклимату на рабочих местах регламентируются СанПиН, которые являются по своей сути государственным нормативными требованиями, обязательными для исполнения как юридическими, так и физическими лицами.

Отклонение температуры от нормативной величины создает вредные условия труда. Как известно, по закону нарушение требований охраны труда должно быть устранено. А до того времени, пока существует опасность для здоровья, работник вправе отказаться от работы. В свою очередь работодатель обязан обеспечить на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям, в том числе применять системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также организовать питьевой режим.

Эти меры — от кондиционера до сокращения рабочего времени на местах — необходимо прописать в коллективном договоре и соглашении по охране труда.

Если такие меры не реализуются, не прописаны в колдоговоре, то профсоюзы могут через свои технические инспекции труда, уполномоченных по охране труда предъявлять требования о приостановке работ, - подчеркивает Рэстам Бикметов, - которые представляют угрозу жизни и здоровью людей на основании санитарных норм и правил. Время, в течение которого работник не трудится, должно оплачиваться не ниже среднего заработка. Профсоюзные активисты могут замерить температуру на рабочем месте термометром, составить акт и согласовать с работодателем время простоя. Если он откажется это сделать, надо направить в его адрес и зарегистрировать уведомление о приостановке, а затем проконтролировать оплату простоя.