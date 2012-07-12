Коля Rotoff снял клип-шутку, про то, как «Человек-Паук поехал с мужиками наводить порядок во Вселенной» (ВИДЕО)

Местный супергерой в компании не менее известных спасителей мира, как Бэтмен, Супермэн и Зорро, предложил грозному повелителю свою помощь:

Я хочу рассказать о всех тех беспорядках, которые происходят сейчас во Вселенной. Если так называемые космические силы не справляются, то мы с мужиками готовы приехать и сами отстоять свою стабильность.

После Вейдер дает согласие, и Паук садится в танк, чтобы добраться до Кремля. По дороге он помогает старикам, мирит Собаку и Корову, которым говорит: «От души, братья!», когда те показывают ему путь до Москвы, общается с разными людьми. Интересный момент: Паук отказывается подбросить Крокодила Гену и Чебурашку, к одежде которых были прикреплены белые ленточки оппозиции. В итоге к ночи он добирается до Кремля.

Далее героя показывают уже с медалью и погонами. Он возвращается на родину под голос:

Человек-Паук никого не боится, кроме Человека-Тапка.

О параллелях судить не беремся, но видео в самом деле забавное, улыбку вызывает стопроцентную.