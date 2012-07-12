Маленькие капризули и хулиганчики приняли участие в веселой игровой программе «Надоело быть послушным» (ФОТО)
12 июля 2012, 10:25ОбществоЕвгения
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В библиотеке-филиале № 3, в рамках летней программы «Ключ от лета», несколько дней проводилась игровая программа для детей под открытым небом «Надоело быть послушным».
Дети встретились с главным персонажем Капризкой. В непринуждённой игровойформе ребята участвовали в розыгрышах, отгадывали загадки-перевёртыши, каталисьна воображаемом велосипеде, проверяли свой глазомер и пели песни голосамиживотных. Огромное удовольствие детям доставили в жаркую погоду игры с водой.
В заключении все участники получили сладкие призы, но для этого пришлосьпереворошить немало скошенной травы. Игровая программа закончилась танцемдрузей.
Фото с сайта tagillib.ru
Ребята были в восторге от прошедшего праздника и не хотели уходить.Библиотекари пообещали им встречу с новым героем уже совсем скоро.
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