Маленькие капризули и хулиганчики приняли участие в веселой игровой программе «Надоело быть послушным» (ФОТО)

Дети встретились с главным персонажем Капризкой. В непринуждённой игровойформе ребята участвовали в розыгрышах, отгадывали загадки-перевёртыши, каталисьна воображаемом велосипеде, проверяли свой глазомер и пели песни голосамиживотных. Огромное удовольствие детям доставили в жаркую погоду игры с водой.

В заключении все участники получили сладкие призы, но для этого пришлосьпереворошить немало скошенной травы. Игровая программа закончилась танцемдрузей.

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