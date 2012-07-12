Придумай имя аллигатору, новому жителю ИК-2, и получи оригинальный приз! (ФОТО)

В заботах об Уме, самку переселили на крокодиловуюферму Екатеринбурга, а в самой колонии без друга заскучали. Еще бы, за 15 леткрокодил стал настоящим символом колонии, часто ради него приезжалителевизионщики и другие СМИ, чтобы подготовить интересный репортаж. В итогебыло принято решение растить нового питомца.

Теперь в бассейне плавает новый китайский аллигатор,большой любитель мяса и рыбы. Детеныш пока не имеет имени. В связи с этим,ГУФСИН Свердловской области проводит конкурс на самое яркое и запоминающеесяимя для крокодильчика. Участнику, кто станет победителем, обещается необычныйподарок, изготовленный руками осужденных ИК-2.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Свердловской области

Если у тагильчан уже есть идеи, то их можно отправлятьсмской на номер +795 273 28 221, e-mail: gufsin66.press@mail.ru, либо звонить спредложениями по телефону 8(343)359-57-81.