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Сегодня Нижний Тагил получит очередную партию молодых инженеров: в НТИ (ф) УрФУ пройдет торжественное вручение дипломов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня Нижний Тагил получит очередную партию молодых инженеров: в НТИ (ф) УрФУ пройдет торжественное вручение дипломов

12 июля 2012, 12:20Общество
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