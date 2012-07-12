Сегодня Нижний Тагил получит очередную партию молодых инженеров: в НТИ (ф) УрФУ пройдет торжественное вручение дипломов

Руководство института отмечает, что в этом году выпустить предстоит гораздо меньшее количество инженеров, сварщиков, металлургов, химиков, программистов, экономистов, чем в прошлые годы. Если раньше выпускников было около 600 человек, то в этом году их всего 438. Из них 40 человек, а это почти десятая часть всех выпускающихся, получат красный диплом.

Выпуск в этом году хоть и малочисленный, но очень запоминающийся. Мы отправляем в большое плавание талантливых и умных специалистов в разных отраслях промышленности и бизнеса. В 2012 году из НТИ (ф) УрФУ выходит большая плеяда сильных спортсменов, защищающих честь института на соревнованиях разного уровня, а также много творческих личностей, «звездочек» нашего вуза. Надеемся, их сменят не менее разносторонние и одаренные студенты, абитуриенты этого года. Желаем им удачи на вступительных испытаниях рассказал директор института Владимир Пегашкин.

По традиции, торжественную церемонию ведут сами выпускники. В этом году это одна из лучших студенток НТИ (ф) УрФУ, участница танцевального коллектива «Огонек» Юлия Митряева.