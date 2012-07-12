Современные цифровые библиотеки как основной источник информации

Хранение информации уже давно является серьезной проблемой для человека. Объем данных, которые нуждаются в сохранении, ежедневно увеличивается. Этот рост не оставляет никаких надежд, что традиционные способы сберегания данных, будут в состоянии обеспечить необходимый результат. Если вспомнить, что еще пару десятков лет назад архив любого даже крупного учреждения хранился в бумажном виде в подвале здания, то мы поймем, насколько изменился мир. Представьте, что будет, если компания средней руки решит перенести всю информацию, которая хранится на жестких дисках компьютеров, на бумагу и попытается вместить этот объем документации в какое-либо хранилище. Результат будет, скорее всего, плачевным. А что говорить о крупных корпорациях, которые располагают несколькими тысячами компьютеров, расположенных в разных городах страны и рассредоточенных по ее филиалам.

А ведь информацию, которая накоплена в ходе хозяйственной деятельности компании, необходимо не только хранить, но и обеспечивать постоянный доступ к ней для многочисленных сотрудников. Решение данной проблемы не сможет обойтись без внедрения современных технологических разработок, одним из примеров которых может служить электронная библиотека, разработанная компанией «НТ Групп». Она представляет собой специальный программно-аппаратный комплекс, который предназначен для длительного надежного хранения любых цифровых файлов. Проект предусматривает возможность организации удобного удаленного доступа ко всей содержащейся в электронной библиотеке информации для любого из санкционированных пользователей, у которого есть такое право.

Уникальные цифровые библиотеки от компании «НТ Групп» поставляются заказчикам в полностью готовом виде. Они отвечают всем требованиям, которые предъявляются к такого рода решениям. Цифровая библиотека обеспечивает длительный срок надежного хранения любой информации, а также удобный и круглосуточный доступа к ней для представителей компании. У администраторов и пользователей данного проекта будет возможность оценить комфортный интерфейс, расширенный набор необходимых функций, а также удобство в использовании комплекса и простоту удаленного доступа ко всей нужной электронной информации. Такое своеобразное хранилище информации позволяет слить воедино большое количество разрозненных программно-аппаратных решений любой организации. В конечном итоге это позволит решать намного большее количество оперативных задач за гораздо более короткий промежуток времени и вывести работу компании на качественно новый уровень современного информационного развития.

Цифровая библиотека дает возможность хранить грандиозные объемы информации, не привязываясь к жестким дискам корпоративных компьютеров, которые нуждаются в постоянном обновлении и ремонте. Практика показывает, что успех в нашем мире приходит только к тем, кто в состоянии контролировать максимальные объемы информации и гарантировать ее надежное хранение. Глобализация с каждым днем делает такое требование все более актуальным и важным для всех компаний, которые действуют на мировом рынке.