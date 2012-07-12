Средства от насекомых и лечение укусов

Чтобы избежать укусов, следует придерживаться некоторых несложных правил. Нужно носить на природе одежду с длинным рукавом, с длинными штанинами. Следует надевать плотные носки, если на ногах босоножки или сандалии, а лучше и вовсе обуть что-нибудь полностью закрытое. Кроме того, в период вылета и в разгар сезона необходимо дополнительно использовать средства от насекомых – например, химические или электронные. В наши дни такие средства продаются в немалом количестве, и купить их можно без проблем – к примеру, в магазинах для охотников и рыболовов, или даже в аптеках. Изобилие предложений порождает определенные сложности с выбором, однако решить их можно без большого труда.

Если визит на природу намечается разовый, можно использовать и химию – репелленты в виде мазей, спреев, жидкостей. Однако стоит понимать, что при долгом путешествии и в походе подобные вещества будут расходоваться в неимоверном количестве. Подобный подход может влететь в копеечку. Гораздо проще будет использовать портативный отпугиватель комаров ультразвукового типа, который не создаст подобных проблем, и в который не придется вкладываться постоянно. Подобное оборудование работает безотказно, отгоняя насекомых от человека, и никакие дополнительные средства в случае его применения не требуются – даже одежду длинную одевать не придется.