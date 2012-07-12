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«Тагилдорстрой» закончит ремонт на Мира-Циолковского к 20 июля, а на Ленина к Дню города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Тагилдорстрой» закончит ремонт на Мира-Циолковского к 20 июля, а на Ленина к Дню города

12 июля 2012, 09:50Общество
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