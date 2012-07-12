«Тагилдорстрой» закончит ремонт на Мира-Циолковского к 20 июля, а на Ленина к Дню города
12 июля 2012, 09:50Общество
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На совещании по вопросу ремонта городских автодорог директор МУП «Тагилдорстрой» Владимир Юрченко выступил с докладом, в котором рассказал о сроках проведения ремонтных работ. Так, на перекрестке улиц Мира-Циолковского возобновится движение к 20 июля. Дорожное полотно на улице Нижняя Черепанова будет восстановлено к 15 июля, ремонт на Аганичева завершится к 23 июля, а на ул. Ярославской дорога станет ровной к 30 июля.
Кроме того,к Дню города завершатся работы на Ленина. Как сообщает пресс-службаАдминистрации города, со следующего понедельника начнется асфальтированиецентральной городской улицы.
На сегодняшний день завершены работы наФестивальной Невьянским ДРСУ. Эта же дорожная компания активизируетдеятельность на Фрунзе.
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