У тагильской таможни новый начальник. По его словам, впереди эффективная и оперативная работа
12 июля 2012, 15:40ОбществоАлександра Логинова
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Как сообщает пресс-служба Администрации города, у Нижнетагильской таможни теперь новый руководитель. На эту должность назначили майора таможенной службы Алексея Валентиновича Тимановского.
У Алексея хороший стаж в таможенных органах: 13 лет он проработал в должности инспектора таможни, был награжден медалью «За службу в таможенных органах третьей степени».
Приступив к делу, новый начальник первым делом оговорил приоритетные направления работы. Таким образом, впереди у тагильской таможни повышение эффективности и качества таможенного администрирования, оперативное внедрение и активное развитие инновационных технологий.
Смена руководителя дело не из простых. Особенно важно оформить правильно юридически документы. к счастью, есть организации, которые готовы взять на себя обязательства по оформлению необходимой документации.
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