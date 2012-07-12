У тагильской таможни новый начальник. По его словам, впереди эффективная и оперативная работа

У Алексея хороший стаж в таможенных органах: 13 лет он проработал в должности инспектора таможни, был награжден медалью «За службу в таможенных органах третьей степени».

Приступив к делу, новый начальник первым делом оговорил приоритетные направления работы. Таким образом, впереди у тагильской таможни повышение эффективности и качества таможенного администрирования, оперативное внедрение и активное развитие инновационных технологий.