Уволен директор МУП «Тагилэнерго», оставивший Выю, ВМЗ и Рудник без горячей воды
12 июля 2012, 14:33ОбществоЕвгения
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Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку по факту прекращения подачи горячей воды в жилые дома, расположенные в районе Выи, ВМЗ, Рудника имени III Интернационала.
Решениемсуда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Кроме того, главеНижнего Тагила внесено представление, а после чего руководитель «Тагилэнерго»был уволен.
В Ленинский районный суд направлено исковоезаявление с требованием признания действий ЗАО «Уралсевергаз» по прекращениюподачи газа незаконными, а также восстановить подачу топлива
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